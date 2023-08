Occupazione suolo pubblico, 7 esercizi commerciali sanzionati su 15 controllati

FRANCAVILLA FONTANA - In due giorni gli agenti della Polizia Locale di Francavilla Fontana hanno operato una stretta per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico: sono stati controllati 15 esercizi commerciali. Il risultato? Quasi la metà non erano in regola. I controlli risalgono ai giorni di mercoledì 16 e giovedì 17 agosto. Gli agenti, diretti dal comandante Antonio Cito, hanno elevato sette sanzioni. Emblematico un caso in cui il suolo pubblico occupato era tre volte superiore a quello effettivamente concesso. Ma c'è chi addirittura era sprovvisto di autorizzazione. La due-giorni di verifiche nella Città degli Imperiali si inserisce in un contesto più ampio, che rispetta l'indirizzo dell'Amministrazione comunale, guidata per la seconda volta consecutiva dal sindaco Antonello Denuzzo.

Incontri con le associazioni di categoria

Quando, il 29 maggio scorso, sono state distribuite le deleghe per il Denuzzo bis, a Sergio Tatarano è toccata, tra le altre, quella della Polizia Locale. Le sue prime parole dettavano l'indirizzo poi intrapreso: "Riprendiamo il lavoro per una Francavilla sempre più accogliente e più vivibile, nella promozione dei diritti e degli spazi fisici e di partecipazione a beneficio di tutta la comunità". Nel mese di luglio si sono tenuti tre incontri con le associazioni di categoria e anche con gli esercenti stessi. Erano presenti, oltre a Tatarano, anche il sindaco Denuzzo, il comandante Cito e l'assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo. Si è discusso di varie questioni, tra le quali anche le emissione sonore. E, naturalmente, l'occupazione di spazi pubblici. Nell'occasione, le stesse associazioni di categoria avevano espresso la volontà di collaborare, sensibilizzando gli esercenti. E' vero che 7 attività commerciali non erano in regola, ma, guardando il bicchiere mezzo pieno, altre 8 sì.

"Grande attenzione alla mobilità e agli spazi"

L'assessore Tatarano dichiara a BrindisiReport: "Questa attività (i controlli della Polizia Locale sull'occupazione di suolo pubblico, ndr) si inserisce in un programma più ampio. Poniamo grande attenzione alla mobilità in città. L'obiettivo è garantire a tutti, nessuno escluso, la possibilità di muoversi e di fruire degli spazi pubblici. Naturalmente, c'è anche l'aspetto del decoro urbano, ma queste attività non devono essere viste come 'punitive'". Dopotutto, anche nella prima esperienza Denuzzo era stata posta grande attenzione al tema, basti pensare al Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) e al Peba (Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche). E' ovvio che se non si rispettano le norme e le concessioni che riguardano l'occupazione del suolo pubblico, ne risente anche la mobilità complessiva in città. Da questo punto di vista, dunque, si segnala la voglia di continuità in questa seconda esperienza targata Denuzzo.