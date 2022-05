Addio al nubilato nel Brindisino, l'ultima arrivata è un'influencer da 3 milioni di follower

FASANO - Beatrice Valli, influencer da 3 milioni di follower su instagram, nella giornata di oggi ha raggiunto la provincia di Brindisi per festeggiare il suo addio al nubilato.

Si è recata presso Masseria Borgo Ritella, una location meravigliosa, dove è stata accolta in una stanza piena di palloncini rosa sospesi a forma di cuore ed una torta che richiamava il medesimo simbolo.

Ad attendera un pranzo tipico pugliese con assaggi di cozze ripiene, salumi, formaggi e focacce.

Non è la prima volta che il Brindisino, e nello specifico l'area di Fasano, ospita personaggi noti intenti nel festeggiare alcune ricorrenze importanti.

Questo perché il calore del territorio, la bellezza del panorama e le tipicità gastronomiche rivestono - spesso - un ruolo significativo nella fase di scelta del luogo adatto per le evenienze.

Come raccontato in un alto articolo, recentemente anche Federica Pellegrini ha raggiunto in provincia brindisina (a Ceglie Messapica) proprio per celebrare il suo addio al nubilato, come tappa finale di un "tour pugliese".