"Affari tuoi": il pacco conteneva 300mila euro, coppia latianese ne porta a casa 90mila

LATIANO - Il latianese Tony Miccoli ha rappresentato la regione Puglia nel corso della puntata del programma televisivo "Affari tuoi" andato in onda ieri (10 settembre) su Rai1. È stata la prima puntata della nuova edizione: un'inizio col botto visto l'esito fortunato della serata.

Tony, durante la stagione precedente, aveva svolto il ruolo di "pacchista" per 16 puntate, fino all'arrivo del suo turno come concorrente. Accanto a lui, la moglie Gabriella, che ha condiviso la scelta dei pacchi da chiamare.

La coppia, inizialmente, ha puntato sulle regioni del Sud: da subito si è intuito che quella poteva essere un'esperienza ricca di soddisfazioni, tanto che le prime cifre a scomparire sono state le più basse.

Ad un certo punto, la proposta dei 90mila euro comunicata dal "dottore", poi accettata, si è contrapposta ai pacchi rimanenti - da 10mila, 100mila e 300mila euro - che comunque rappresentavano la certezza di un successo.

Aver scoperto che il proprio pacco conteneva la somma economica massima da vincere, non avrà comunque intaccato la gioia della famiglia latianese. Se è vero che quest'ultima avrebbe potuto vincere di più, bisogna sottolineare che il gioco è composto da una certa dose di rischio e le scelte fatte "da casa" sono diverse rispetto a quelle svolte "sul campo". In quanto tali, vanno assolutamente rispettate.

Tony Miccoli si è espresso sull'esperienza vissuta con un post pubblicato su facebook, ed in cui è presente la foto messa in evidenza in questo articolo:

"Non poteva finire in modo migliore - si legge - volevo ringraziare tutti gli amici che mi hanno accompagnato in questo fantastico viaggio, gli amici di sempre e quelli che ho conosciuto in questa fantastica avventura. Gente semplice che da subito ti fa sentire a proprio agio, gli amici che ci sono sempre stati, quelli che mi hanno sopportato e supportato, i familiari sempre vicini e pronti a incoraggiarmi qualsiasi cosa faccia, chi mi veniva a prendere in aeroporto a mezzanotte e chi mi accompagnava la mattina alle 4 senza batter ciglio - prosegue - Ma infine ringrazio Manifattura Store nella persona di Giuseppe Gallone per avermi aiutato nello scegliere l’abbigliamento e avermi trattato come un amico di vecchia data, perché vestire per 17 puntate non è affatto semplice specialmente a livello economico - Conclude - per i vostri eventi ma anche per la vita quotidiana andate perché i suoi vestiti portano fortuna. Grazie a tutti".