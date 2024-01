Al Bano ha un nuovo nipotino: si chiama Alex Lupo

È nato Alex Lupo il figlio di Romina Carrisi, quartogenita del noto cantante cellinese Al Bano e della sua ex moglie Romina Power. Nella giornata di ieri (25 gennaio), la 37enne ha comunicato sui social la venuta al mondo del suo primo figlio, frutto dell'amore con il regista 53enne Stefano Rastelli.

Anche Romina, così come i suoi più celebri genitori, è un volto noto del mondo dello spettacolo. Per questo ha alle spalle numerose comparsate televisive e la partecipazione ad un reality show, L'isola dei famosi.

Attivissima sui social, ha raccontato passo per passo l'intero periodo della propria gravidanza. Non a caso, all'uscita dall'ospedale - come da lei stesso raccontato e documentato fotograficamente - c'era un folto gruppo di paparazzi ad aspettarla. Nel corso delle ultime ore, tra l'altro, non ha mancato di fotografare parte del volto del piccolo Alex Lupo e di pubblicarlo su instagram (foto in evidenza nell'articolo).

Il regista Stefano Rastelli, invece, è diventato padre per la terza volta poiché precedentemente era sposato con un'altra donna dalla quale ha condiviso la gioia di due bambini.

Romina e Stefano si sono conosciuti due anni fa durante il programma di Rai 1 "Oggi è un altro giorno", condotto da Serena Bortone, per cui entrambi hanno lavorato. Da allora sono inseparabili, e adesso anche genitori.

La famiglia Carrisi, già numerosa di per sé, cresce ancora. Al Bano attualmente può contare sulla presenza di sei figli - tra il primo ed il secondo matrimonio con Loredana Lecciso - con ben quattro nipoti.