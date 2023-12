Al Bano con la star de "La casa di carta", la sua musica protagonista nello spin-off "Berlino"

ROMA - Si sono esibiti insieme, uno accanto all'altro in uno spettacolo sorprendente che molti fan hanno associato al "multiverso". Si sta parlando dell'attore spagnolo Pedro Alonso, meglio conosciuto con il nome di "Berlino" nella fortunata serie Netflix La casa di carta, e Al Bano.

Un'accostamento che i più consideravano improbabile, ma il mondo dello spettacolo è sorprendente per definizione. E così la "strana coppia", nella giornata di ieri, ha duettato proprio il brano Felicità, cantato per la prima volta da Al Bano con l'ex moglie Romina Power nell'ormai lontano 1982.

Sarà proprio questa una delle colonne sonore di punta scelte per lo spin-off intitolato Berlino, in uscita il prossimo 29 dicembre su Netflix. La notizia è stata confermata in seguito ad un evento che ha avuto luogo sulla Terrazza del Pincio a Roma, ovvero l'incontro tra il cast della nuova serie ed i fan.

Ospite, dunque, anche il cantautore di Cellino San Marco che ha confermato quanto si vociferava fino a qualche giorno fa negli ambienti dello star system. Già lo scorso 30 novembre, Pedro Alonso si era esibito nalla première di "Berlino" svolta a Madrid, cantando sempre il brano "Felicità". Una performance che aveva lanciato i primi segnali.

Si tratta di una scelta in continuità con quanto proposto nel passato dal creatore del format Alex Pina, che anche nel passato non ha mancato di attingere dalla musica italiana: il canto popolare "Bella ciao", "Ti amo" di Umberto Tozzi e "Centro di gravità permanente" di Franco Battiato sono i pezzi scelti e utilizzati tra la prima e la quarta stagione de "La casa di carta".