Al Bano lascia di stucco Bianca Berlinguer: "Non conosco il caso Giulia Cecchettin"

Il barbaro assassinio della giovane Giulia Cecchettin, nel corso degli ultimi mesi, ha letteralmente stravolto l'Italia. La 22enne veneta scomparve l'11 novembre 2023 insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta. Poi il suo corpo è stato ritrovato privo di vita a distanza di una settimana nei pressi del lago di Barcis. Intanto, Turetta - presunto responsabile - stava portando a termine una fuga disperata fino ad essere fermato in Germania dalla polizia.

Il fatto ha comprensibilmente generato una serie di reazioni nella società italiana, diventando anche un caso mediatico. La scoperta della morte della povera Giulia, tra l'altro, è avvenuta a pochi giorni dal 25 novembre, ovvero la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Un aspetto rilevante, che ha moltiplicato i dibattiti su cosa si sia sbagliato o meno in passato per arrivare a raccontare omicidi così efferati con alla base una certa dose di maschilismo.

L'opinionista Al Bano si esprime

A distanza di settimane, l'argomento non accenna ad affievolirsi. Martedì scorso (9 gennaio) se n'è parlato nuovamente nel corso della trasmissione "È sempre Cartabianca" in onda su Rete 4 condotta da Bianca Berlinguer. Ospite per l'occasione, come opinionista, il cantante Al Bano Carrisi. A lui la giornalista ha rivolto una semplice domanda: "Cosa diresti al padre di Giulia Cecchettin?".

"Ti giuro che questa storia che sto sentendo qui non la conosco" risponde l'artista di Cellino San Marco. "Ma come non la conosci? Se ne è parlato per giorni e giorni. Ci sono state manifestazioni, mobilitazioni" ribatte Berlinguer.

"Su 365 giorni all'anno, 300 sono fuori dall'Italia - si difende Al Bano - questa vicenda mi è sfuggita" conclude.

Come spesso accade quando si verificano gaffe ed "episodi curiosi", il siparietto televisivo è stato ripreso dalla nota trasmissione radiofonica e satirica "La Zanzara" in onda su Radio 24 e condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, diventando uno degli "stralci cult" della settimana. Nemmeno a farlo a posta, Cruciani ha difeso la libertà di "non sapere nulla" di Al Bano, mentre Parenzo ha giudicato incomprensibile la scelta di invitare una persona che non conosce fatti così rilevanti pur essendo un'opinionista. Come se fuori dall'Italia internet non funzionasse ed i giornali non si potessero leggere.