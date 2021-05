Alessandro Cavallo è tra i cinque finalisti di "Amici di Maria De Filippi 2021"

Una finale tutta meritata ad "Amici di Maria De Filippi 2021" per il ballerino di Latiano, Alessandro Cavallo. Una semifinale da incorniciare per il 21enne che si giocherà il primo posto sabato 15 maggio ( ore 21,20 su Canale5) sfidando Sangiovanni, Giulia, Daddy e Aka7even. Il pupillo di Lorella Cuccarini, ancora una volta, ieri sera ( sabato 8 maggio) ha "duellato" mostrando il suo talento speciale, rispondendo alle sfide con superbe coreografie. La sua bravura, semplicità e versatilità hanno conquistato non solo i giudici del programma, in particolare Stefano de Martino ma, anche, la produzione americana del musical "Dirty Dancing" che ha offerto al ballerino Brindisino di far parte, proprio, del progetto Broadway Milano. Lacrime e felicità, Alessandro Cavallo, emozionatissimo, al termine del programma ha ripercorso le difficili tappe della sua formazione professionale, ricordando l'infurtunio che lo costrinse ad abbandonare la danza per diverso tempo.

Da sempre appassionato di danza comincia a studiare sin da piccolo nella prestigiosa Accademia Tersicore di Brindisi diretta dalla maestra Antonella Di Lecce. Successivamente frequenta il prestigioso corso di studi all’ Accademia del Teatro alla Scala di Milano dove riesce ad affinare la fortissima base classica che lo contraddistingue e a potenziare la tecnica di danza contemporanea. Si è distinto per aver avuto un percorso di formazione variegato che lo ha portato nel 2015 a essere selezionato per uno stage di due mesi all’ Opera di Bordeaux e l’anno successivo a vincere una borsa di studioper l’Ib stage di Barcellona. Nello stesso anno interpreta il principe di Cenerentola al Teatro La Scala di Milano e, dopo l’infortunio, torna nel 2019 sul falco facendo parte dell’organico del Balletto del Sud diretto da Fredy Franzutti. A gennaio 2021 entra ufficialmente nella scuola di Amici come concorrente, conquistando il banco tramite sfida.

Gallery