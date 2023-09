Il sogno americano di "Emanuele Zloew": le sue opere proiettate a Time Square

Emanuele Caforio, in arte Emanuele Zloew, è un artista emergente di Brindisi diplomato liceo artistico Simone Durano e poi trasferitosi a Venezia sei anni fa, per proseguire la sua carriera da artista. In Veneto ha infatti esposto in numerose location.

Il 14 settembre le sue opere saranno proiettate a Time Square, nel cuore di New York, dalle ore 21.10 italiane.

Un sogno che si avvera per l’artistal, che è stato contatto direttamente da una celebre curatrice d’arte, Silvia Grassi, per la galleria Mads Art Gallery di New York. Caforio vanta inoltre numerose collaborazioni, come quella con l’azienda di abbigliamento Monarchia.eu, per la quale dipinge magliette ispirate alle sue opere.

Di seguito il link con accesso alle telecamere installate su Time Square per poter assistere alla proiezione delle opere e il link del profilo Instagram dell’artista:

https://www.earthcam.com/cams/newyork/timessquare/?cam=tsstreet

https://instagram.com/emanuelezloew?igshid=NzZhOTFlYzFmZQ==