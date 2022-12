Babbo Natale arriva nel "Castello incantato", a bordo di una slitta trainata da cavalli

MESAGNE - Nei prossimi giorni e fino a Santo Stefano, il Castello presente nel Comune di Mesagne ospiterà un'interessante iniziativa natalizia.

Le famiglie della città ed anche quelle provenienti dai paesi limitrofi, potranno - così - recarsi nella centralissima struttura storica per entrare a contatto con il famoso uomo dalla barba bianca. Sarà, dunque, l'occasione giusta per approfittare al meglio del clima festivo di questo periodo.

La sala del Castello destinata all'iniziativa è stata addobbata ad hoc per l'evento: nelle foto postate sui social sono visibili uno splendido albero di Natale, dei pacchi regalo, e dei pupazzi di neve. Il tutto è decorato dall'atmosfera di alcune luci dai tratti stellati.

Babbo Natale arriverà a bordo di una particolare slitta trainata da cavalli e - prima di fare il suo ingresso nelle antiche mura - percorrerà la centralissima Via Marconi.

Non è la prima volta che il Normanno-Svevo della città ospita iniziative particolari: da tempo - infatti - è la location per mostre ed eventi culturali di varia natura. In quest'occasione, però, sarà utile al fine di donare gioia e serenità ai più piccoli.

Il post del sindaco

Ad annunciare l'iniziativa, ci ha pensato il primo cittadino di Mesagne: "Per la felicità dei bambini il Castello di Mesagne si prepara ad accogliere Babbo Natale. - Scrive il sindaco Antonio Matarrelli - Dal 17 al 26 dicembre, dalle 17.30 alle 21:00 sono i giorni e le ore in cui tutti i bambini potranno vivere l’incanto di un viaggio fiabesco, ambientato in un’atmosfera da sogno. - Prosegue - Anche l’arrivo al Castello sarà da ricordare: a bordo di una slitta speciale trainata da cavalli, Babbo Natale giungerà alle 17.30 di domani, sabato 17 dicembre, accompagnato dai suoi Elfi, dopo aver attraversato tutta via Marconi. - Conclude - Ingresso libero e gratuito, vi aspettiamo!".