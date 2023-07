Campionato italiano Anmb: grande successo per l'Asd Studio Dance Brindisi

ROMA - Le atlete della Asd Studio Dance Brindisi della maestra Laura Zicola hanno brillato al 78° campionato italiano Anmb (Associazione nazionale maestri di ballo) tenutosi a Roma presso il Rome Marriot Park Hotel lo scorso 9 luglio. La società è affiliata all’Ascr “Uniti per lo Sport” del presidente Carmine Iaia

Le brindisine hanno superato gara dopo gara tutta la fase della competizione fino ad aggiudicarsi i piazzamenti sul podio. Nella sezione Danze Caraibiche titolo italiano per Rebecca Pupino e Melissa Pignatelli. Risultato sfiorato da Beatrice Coluccello e Morena Cannone, entrambe vicecampionesse italiane. Da registrare il buon risultato di Tiziana Schirone semifinalista in questo ambito.

Pupino e Pignatelli hanno ottenuto la finale anche nella sezione latinoamericano dove Schirone è arrivata in semifinale.

Il titolo di campionessa italiana è stato raggiunto anche per la maestra Laura Zicola che ha gareggiato tra i professionisti ponendosi sul gradino più alto del podio.

"Una grande soddisfazione – commenta proprio Zicola, al termine della competizione nazionale - Dopo un anno così intenso caratterizzato da tanto duro lavoro, questa è la gratificazione più grande per una maestra. Sono fiera dei progressi fatti da tutti i miei allievi e delle performance eseguite. Ogni giorno nella nostra sede di Via Palmiro Togliatti, puntiamo a dare il massimo affinché tutti i nostri allievi possano raggiungere gli obiettivi prefissati. È dal 2018 che la nostra scuola è occupa il podio del campionato Italiano ed è su questa continuità di risultati che puntiamo per il futuro, affinchè non cambi nulla ma, anzi, che aumentino le affermazioni".