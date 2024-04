"Da Capitale della Scu a Capitale della cultura di Puglia": Mesagne in una tesi universitaria

MESAGNE - Il lungo e appassionato percorso intrapreso durante l'ultimo trentennio dalla città di Mesagne, partendo dagli anni bui della criminalità alla consegna da parte della Regione del titolo di prima Capitale della Cultura di Puglia. Nel mezzo l'inserimento tra le dieci finaliste che si sono contese la nomina di Capitale italiana della cultura 2024, per volontà del ministero della Cultura.

Negli scorsi giorni, la giovane Alice Quaranta ha argomentato queste tematiche all’Università degli studi di Udine durante la discussione della sua tesi di laurea, di cui ha voluto fare gradito dono al sindaco della città, Toni Matarrelli.

"Da Capitale della Sacra corona unita a Capitale della cultura". È questo il titolo della tesi presentata da Alice al termine del corso di studi in Scienze e tecniche del turismo culturale, con relatore il professore Mauro Pascolini.

"Congratulandomi con lei per il traguardo, ho voluto ringraziarla per aver concentrato le sue riflessioni sul tema dell’emancipazione della nostra città, che ogni giorno, anche grazie a giovani come Alice, compie un passo verso il futuro" scrive il primo cittadino sui social, condividendo le immagini dell'incontro.

In linea con questo argomento, va ricordato che solo pochi giorni fa, all'ingresso della città, è stato apposto un nuovo cartello attestante la scritta "Mesagne prima Capitale della Cultura di Puglia". Un salto di livello notevole rispetto alla segnaletica che contraddistingueva la città negli anni passati, con cartelli segnati dalla presenza di fori di proiettile.

