Dolce e Gabbana sceglie Carovigno per la campagna pubblicitaria

CAROVIGNO - Il cappotto monopetto dalle molteplici tasche è abbinato ad una t-shirt, pantaloni da jogging slim-fit e scarpe in pizzo. Un look vintage firmato Dolce e Gabbana, indossato dal modello che cammina tra i vicoli del centro storico di Carovigno. E' lo scatto postato sulla pagina ufficiale Instagram della casa di moda più famosa al mondo per la nuova campagna pubblicitaria fall-winter 2020 collezione "Man". Sotto l'arco, invece, la modella Chiara con pantaloncini, camicetta di seta e stivali. Le fotografie sono di Francesco Finizio, celebre collaboratore dei due stilisti.

L'eleganza suggestiva dei due indossatori si fonda con l'inquadratura semplice, dal sapore storico delle viuzze del borgo antico della "Città della Nzegna". "Stiamo puntando alla valorizzazione del castello, borgo antico e piazza che in un tutt'uno diventano un museo diffuso e a cielo aperto - dichiara l'assessora al turismo, Antonella Tateo - e ospitare una delle più importanti case di moda al mondo come Dolce e Gabbana per lo schooting della nuova collezione va proprio in questa direzione. Li ringraziamo di cuore per averci scelto. Vedere questi meravigliosi scatti a Carovigno e sapere che faranno il giro del mondo è motivo di grande soddisfazione per noi. Finalmente Carovigno si svela".