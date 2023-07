"La carrozzina è solo un ostacolo nel lungo cammino della vita, non arrendetevi"

LECCE - La vita è una lotteria. Può mutare da un momento all'altro e quando capita è necessario saper resistere ai colpi per poi rilanciare. Questa, in sostanza, è anche la storia di Nazarena Savino, ventiquattrenne originaria di Erchie.

"Ad appena diciotto anni la mia vita è cambiata perché la malattia ha preso il sopravvento, sradicando la mia esistenza dai suoi principi, cambiandola secondo le sue regole" racconta a BrindisiReport.

"Ora che sei malata guarderai il mondo da una finestra" le è stato detto da qualcuno. Ma a quelle parole Nazarena, forte e determinata come poche persone, non ci ha mai creduto. Tant'è che quasi un anno fa, l'11 luglio 2022, ha conseguito la laurea in archeologia con il massimo dei voti presso l'Università del Salento.

Lo scorso 30 giugno, invece, ha tenuto un breve ma toccante discorso a Lecce in occasione del Graduation day dell'ateneo salentino. Una folta platea di neolaureati e di famiglie l'ha ascoltata raccontare la sue emozionante esperienza di vita. Tra i presenti anche il rettore Fabio Pollice.

"Ho guardato i miei sogni andare in pezzi - afferma la giovane erchiolana - e mai avrei pensato di conseguire traguardi importanti come la laurea. La carrozzina è solo un ostacolo nel lungo cammino della vita - prosegue - sicuramente non ho realizzato tutti i miei progetti, come quello di entrare nella marina militare; ma questo mi ha insegnato che è sempre possibile cambiare i propri piani e che un traguardo resta tale anche se non è quello che ci eravamo posti all’inizio. Le cose belle e brutte della vita contribuiscono a renderci le persone che siamo oggi".