Cerimonia in memoria di Girolamo D’Errico, una targa dedicata del dirigente scolastico

BRINDISI - Venerdì 2 febbraio si svolgerà l’evento commemorativo in ricordo del compianto e amato dirigente scolastico Girolamo D’Errico. La cerimonia avrà luogo alle ore 10.00 presso il piano terra della scuola Marzabotto in viale Aldo Moro.

La dirigente scolastica dell'Ic Bozzano-Centro Marialuisa Pastorelli, insieme agli ospiti presenti che lo hanno conosciuto e stimato, svelerà una targa in suo onore apposta all’ingresso dell’aula polifunzionale, un ambiente fortemente pensato e voluto da “Mino” D’Errico.

Sarà un momento per ricordare il grande lavoro svolto dal dirigente D’Errico, persona dalle rare doti umane e professionali, dedito alla crescita dei giovani e della comunità scolastica non solo del proprio istituto ma “della scuola della città” attraverso foto, filmati e testimonianze.

In occasione dell’incontro sarà consegnato un riconoscimento agli alunni che si sono classificati ai primi tre posti nei Giochi matematici d’autunno. “Mino” sarebbe stato orgoglioso di premiare i giovani “matematici” sia in qualità di ex docente di matematica sia in qualità di dirigente scolastico sia, in ultimo, in qualità di educatore in senso lato sempre attento al successo formativo degli studenti negli studi e ancora di più nella vita.

Il professore di musica Giuseppe Pedali, con un ristretto gruppo del coro polifonico dell’istituto, allieterà l’evento sulle note del brano “Fai rumore” di Diodato.

