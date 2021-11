Chiara Ferragni lascia a malincuore la Puglia: "l'unica con la piscina privata" in un hotel di lusso

FASANO - Chiara Ferragni lascia la Puglia e traspare tutto l’amore per questa terra anche dalle stories su instagram delle sue strette collaboratrici. In particolare Maria Sheila Miani che, documentando alcune attività del team in questi giorni, ha reso noto l’incontro con una guida turistica nella struttura ricettiva Borgo Egnazia; quest’ultima sarebbe stata ideata come una sorta di “ricreazione di Cisternino”, paese del territorio brindisino. I presenti alla spiegazione sono rimasti affascinati, come si può intuire facilmente dai contenuti social.



Maria Sheila Miani, però, fa anche sapere che Chiara Ferragni è stata l'unica ospite della struttura a poter usufruire di una piscina privata, mostrando con le immagini uno scorcio del lusso in cui solo l'imprenditrice digitale ha potuto vivere durante la permanenza brindisina.

Tutti i collaboratori hanno un rapporto strettissimo con la stessa influencer. Oltre che esporre le loro personali comunicazioni, spesso amplificano quello che è il messaggio della loro datrice di lavoro. E così, sempre Maria, non fa mancare un messaggio di arrivederci alla provincia di Brindisi e a tutta la regione con un'altra stories.