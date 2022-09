I 20 cognomi più diffusi a Brindisi e provincia: ecco quali sono

BRINDISI - Ormai diverso tempo fa, quando il web non era diffuso e si usavano gli elenchi telefonici, in molti si divertivano a cercare i nomi su quel libro che non poteva mancare in nessuna abitazione.

Ciò - spesso - accadeva non solo per trovare determinati numeri e contattare le persone desiderate, ma anche per conoscere la gente presente in un territorio o in una specifica comunità. Tradizioni ed usi di un tempo passato, che sicuramente non torneranno più.

Tali curiosità però, sono ancora vive grazie al sito Cognomix, specializzato nel fornire tutte le informazioni interessanti che riguardano la materia.

Il portale offre le indicazioni relative ai primi 20 cognomi maggiormente presenti sia nel capoluogo che nell'intera provincia brindisina. Di seguiro sono proposti i due elenchi; accanto ad ogni voce è presente il numero di diffusione.

L'elenco della provincia

01 Semeraro 1107

02 Greco 774

03 Santoro 709

04 Cavallo 696

05 Elia 500

06 Palmisano 473

07 Leo 463

08 Urso 458

09 Errico 450

10 Colucci 426

11 Calo 422

12 Vitale 412

13 Saponaro 402

14 Ligorio 400

15 Zizzi 400

16 Carlucci 386

17 Gioia 377

18 Pinto 360

19 Miccoli 360

20 Iaia 358

Per il Comune di Brindisi

01 Guadalupi 283

02 Greco 187

03 Brindisi 141

04 Leo 105

05 Romano 90

06 Santoro 90

07 Quarta 86

08 Saponaro 83

09 Pinto 76

10 Iaia 75

11 Bruno 75

12 Carlucci 74

13 Errico 73

14 Fischetto 69

15 Semeraro 67

16 Ruggiero 66

17 Piliego 66

18 Gioia 65

19 Castro 63

20 Calo 63

Le curiosità sui cognomi

Il sito in questione, grazie ai suoi filitri, offre la possibilità di scoprire quali sono i cognomi più corti, più lunghi, o anche quelli più buffi. Ma non solo: rende note le eventuali correlazioni tra le varie famiglie ed il mestere svolto con più frequenza, secondo il proprio nucleo di provenienza. Fornisce, inoltre, un quandro generale sul "destino" e sulle attività più indicate in base al proprio cognome. Una delle possibilità più interessanti - però - è quella relativa all'opportunità di trovare i propri omonimi in giro per l'Italia ed il mondo.