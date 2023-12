Danza senza barriere, uno spettacolo per sostenere chi è affetto da sindrome di Down

FRANCAVILLA FONTANA - Si svolgerà domani (16 dicembre), alle 20.30 presso il palazzetto dello sport di Francavilla Fontana, l'iniziativa "Natale a passo di danza". L'organizzazione è divisa in due tra la "Lively dance academy" ed il "Centro studi arte danza".

Si tratta della quinta edizione dell'evento che ogni anno varia in base al tema. Per le festività 2023 lo spettacolo di beneficenza proposto ha l'obiettivo di raccogliere fondi per l'Apid, ovvero l'associazione italiana persone Down.

Per l'occasione, infatti, si esibiranno anche persone affette da questa sindrome. L'intento è quello di associare la pratica sportiva al tema dell'inclusione sociale, così come accaduto durante gli anni passati. Dodici mesi fa l'iniziativa aveva l'intento di supportare quanti soffrono di distrofia muscolare infatile.

Cos'è la sindrome di Down

La sindrome di Down o trisomia G è un disturbo cromosomico dovuto alla presenza di un cromosoma 21 supplementare che causa deficit intellettivo e anomalie fisiche.

I bambini affetti da sindrome di Down presentano un ritardo dello sviluppo fisico e mentale, caratteristiche specifiche del cranio e del volto e spesso bassa statura. Prima della nascita, la patologia può essere sospettata sulla base di un’ecografia o di esami del sangue della madre e confermata usando il prelievo dei villi coriali e/o l’ amniocentesi. Dopo la nascita, la diagnosi è suggerita dall’aspetto fisico del bambino ed è confermata dall’individuazione di una terza copia del cromosoma 21, di solito mediante l’analisi di un campione di sangue. La maggior parte dei bambini affetti da sindrome di Down sopravvive sino all’età adulta. Non esistono cure per la sindrome di Down, tuttavia alcuni sintomi e problemi specifici causati dalla stessa possono essere trattati. La raccolta fondi ha l'obiettivo di agire in questo senso.