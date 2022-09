Il delitto di Avetrana diventa una serie tv: tra i protagonisti un'attrice brindisina

LATIANO - L'omicidio della giovane Sarah Scazzi - avvenuto ad Avetrana (Ta) il 26 agosto 2010 - diventerà una serie tv. La notizia è stata diffusa solo poche ore fa.

Il nome del prodotto, targato disney +, sarà Avetrana - Qui non è Hollywood, e le riprese - da quanto emerso - sono iniziate proprio in questi giorni in Puglia. Secondo le notizie trapelate, la serie sarà composta da 4 episodi della durata di 80 minuti l'uno.

Tra i protagonisti della narrazione anche la notissima attrice Vanessa Scalera, originaria della provincia brindisina, che interpreterà il ruolo di Cosima Serrano, zia della vittima dell'omicidio.

Foto: Vanessa Scalera nel ruolo di Imma Tataranni, immagine instagram.

Il caso Sarah Scazzi

La vicenda è iniziata con la denuncia della scomparsa della quindicenne Sarah Scazzi da parte della madre. La ragazza è uscita da casa intorno alle 14:30 del 26 agosto per raggiungere l'abitazione della cugina Sabrina, distante poche centinaia di metri, e andare con lei e un'altra amica al mare; da quel momento scompare nel nulla, non rispondendo neanche al cellulare.

Il caso ha avuto un grande rilievo mediatico in Italia, culminato nell'annuncio del ritrovamento del cadavere della vittima in diretta sul programma Rai Chi l'ha visto? dove era ospite, in collegamento, la madre di Sarah, Concetta Serrano Spagnolo.

Vanessa Scalera: breve biografia

Originaria di Latiano, nata a Mesagne il 5 aprile 1977, si trasferisce a Roma e si diploma presso la scuola di teatro La Scaletta diretta da Antonio Pierfederici. Tra le sue prime interpretazioni emergono "Il collezionista" con Giancarlo Zanetti e Laura Lattuada (1999), "L'amico di tutti" con Johnny Dorelli (2000), e "La coscienza di Zeno" con Massimo Dapporto (2003).

Per il cinema lavora per Marco Bellocchio in "Vincere" (2009) e "Bella addormentata "(2012) e in "Mia madre (2015) di Nanni Moretti. Il successo presso il grande pubblico televisivo arriva nel 2019 con "Imma Tataranni - Sostituto procuratore", dove interpreta la parte della protagonista. Nel 2022 riceve una candidatura ai David di Donatello come migliore attrice non protagonista per "L'arminuta", il film diretto da Giuseppe Bonito.