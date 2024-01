Desiree D'Amuri alla conferenza di Roma: la sua voce dedicata alle vittime di guerra

ROMA - Si svolgerà il prossimo 18 gennaio a Palazzo Valenti, nella capitale, l'attesa conferenza internazionale di pace dedicata alle vittime civili delle guerre. Un evento correlato alla giornata in cui si celebra il tema e che ricorre ogni 1 febbraio. Si tratta di un'iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di promuovere la pace e garantire la sicurezza dei civili durante i periodi di conflitto. Tema scottante come non mai, visto il recente contesto internazionale: dal Medio Oriente all'Est Europa e non solo.

Ad allietare l'evento, che ospiterà illustri cariche ecclesiastiche e politiche, ci sarà l'esibizione dell'artista francavillese Desiree D'Amuri. Quest'ultima presterà la sua voce per cantare degli inni alla pace.

Tra i partecipanti saranno inclusi anche esperti di criminologia e geopolitica, psicologi, sociologi e operatori umanitari. La conferenza, infatti, mira a promuovere una visione olistica e collaborativa per affrontare le sfide legate ai conflitti

Biografia dell'artista

Desiree D'Amuri nasce nel 2005. Si approccia prestissimo alla musica, quando all'età di 8 anni inizia a svolgere delle lezioni presso la scuola musicale comunale di Francavilla Fontana. A 11 anni, pur essendo fuori età per avere accesso ai corsi propedeutici, presenta la domanda di iscrizione al Conservatorio musicale di Taranto "G.Paesiello". Con decreto speciale, viene ammessa al corso di Canto Jazz e Pianoforte Jazz, ottenendo un voto finale di 9,75 su 10. Oggi, infatti, Desiree frequenta il primo livello di studi in Canto Jazz con il maestro Larry Franco e Pianoforte Jazz con il maestro Mirko Signorile. La giovane artista ha partecipato a numerosi eventi e concorsi nell'ambito pop; tra questi, le selezioni di vari talent show televisivi. Tra i singoli che portano la sua firma: Guidami e Vivo l'estate con i The Bravo.