"Le donne del vino" si riuniscono in tutta la Puglia: nel Brindisino due appuntamenti

“Donne, vino, cultura” è il tema scelto da "Le donne del vino" per unire tutte le iniziative nazionali e regionali del 2024. Racchiude in sé i principali valori proposti dall'omonima associazione nazionale: l’amore per la terra, la salvaguardia dei beni culturali e del paesaggio; in particolar modo quello vitivinicolo che rappresenta senza dubbio un patrimonio culturale di grande valore in grado di sintetizzare la storia, la cultura, l’arte e l’economia di ciascuna regione.

Un primo appuntamento che coinvolge tutte le associate è quello delle “Giornate delle donne del vino”, che da anni si svolgono in tutta Italia con eventi diffusi per dare visibilità all’apporto femminile alla società e al mondo del vino. Dall’1 al 14 marzo, in tutte le regioni italiane e anche in dieci Paesi del mondo, tanti saranno gli eventi con degustazioni, incontri, tavole rotonde legate al tema dell’anno, e una campagna social che coinvolgerà le socie in scatti fotografici nei contesti paesaggistici di grande valore culturale.

Gli appuntamenti nel Brindisino

In Puglia il calendario di appuntamenti è ricco e variegato da Nord a Sud del Tacco. Tante iniziative delle socie con proposte diverse che vogliono mettere in risalto il legame con il proprio territorio e la cultura al centro di ogni azione di promozione e valorizzazione. Di seguito le iniziative nella provincia di Brindisi:

- l'8 marzo dalle 16.30 alle 20:00 presso il Coffee Time a Ceglie Messapica. A cura della socia enotecaria Giuseppina D’Imperio, La Compagnia del Cavatappi. “Vino e cultura gastronomica cegliese”: i vini delle Donne del Vino si intrecciano alla tradizione cegliese attraverso l'abbinamento con i suoi cibi più rappresentativi, frutto di idee ed ispirazioni che arrivano da lontano. Interverranno l’agronomo Felice Suma e Francesco Moro con delle curiosità sui cibi proposti. In collaborazione con la pasticciera Giusy Altavilla che realizzerà il tipico biscotto cegliese. Ingresso a pagamento (tel. 338 4450570).

- il 17 marzo alle 10.30 presso lìazienda agricola Villa Agreste a Ostuni. Il paesaggio culturale in vigna, a cura della socia Ilaria Oliva. Vino e arte spesso insieme per realizzare progetti di respiro internazionale. Se ne parlerà con alcune artiste e curatrici in vista di un work in progress dell'azienda Villa Agreste, con un intervento sul paesaggio viticolo della Doc Ostuni. Seguirà inaugurazione di un nuovo vigneto di Ottavianello: passeggiata in vigna con racconto della storia dell'Ottavianello e del territorio, e aperitivo finale. Ingresso libero, su prenotazione (tel. 339 2840269).

