Un festival per i migliori modelli di ristorazione sociale: nasce "Identità inclusive"

SAN VITO DEI NORMANNI - Valorizzare la diversità nel modo giusto per rendere l’ambiente di lavoro un luogo di confronto e di crescita e creare una rete tra le diverse realtà che danno un’occupazione a persone con disabilità. Questi gli obiettivi dell’evento organizzato a San Vito dei Normanni, in programma il 9 e 10 giugno prossimi presso ExFadda. E non è una scelta casuale, perché, come noto, da dieci anni esiste già un ristorante all’interno del Laboratorio urbano XFood, che offre lavoro a persone con disabilità. La qualità e il buon cibo sono al centro dell’impegno sociale che si sostiene sul lavoro quotidianamente svolto, generando risorse economiche che consentono di portare avanti nel tempo questo progetto di grande valore umano, che non è basato solo su contributi pubblici e privati legati alle problematiche personali.

La stessa dedizione ha poi dato vita circa un anno fa a Virgola, un laboratorio terapeutico di pasticceria, grazie al sostegno della Regione Puglia-Assessorato al Welfare, destinato a dare formazione e occupazione a giovani diversamente abili, donne vittime di violenza e persone con difficoltà relazionali, condotto da Nicola Di Lena, miglior pastry chef 2021 per la Guida Identità Golose e per la guida Pasticceri & Pasticcerie del Gambero Rosso nel 2020, nominato dal presidente Mattarella come cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana.

Protagonisti dell’evento saranno il noto giornalista Paolo Marchi, esperto di gastronomia, ideatore e curatore di Identità Golose e inviato di Striscia La Notizia, e lo chef del Ristorante Seta di Milano all’interno del Mandarin Oriental Hotel, Antonio Guida, due stelle Michelin, già impegnato in diverse iniziative solidali. Insieme hanno presentato l’iniziativa sul palco di Identità Milano 2024.

"L’idea di Identità Inclusive mi è venuta chiacchierando con Vito Valente, presidente della cooperativa che ha permesso la nascita sia di Xfood che di Virgola”, spiega Paolo Marchi, “ci siamo ripromessi di dare vita a quest’evento per arrivare a costruire entro un paio d’anni una rete diffusa sul territorio che metta insieme in tutt’Italia i luoghi di ristorazione sociale di qualità, una sorta di guida del buono&solidale che dia garanzie anche al futuro di queste attività, perché il terrore delle famiglie delle persone che vi lavorano è sempre lo stesso: ora tutto va bene, ma se domani si spegnessero i riflettori?”.

La manifestazione "Identità inclusive" ha il compito di tenere accesi i fari su queste realtà e avrà inizio con la cena del 9 giugno, curata dallo staff di Xfood, guidato dallo chef Giovanni Ingletti, proseguirà poi il giorno successivo con dibattiti sui temi della ristorazione sociale e si concluderà con una cena di beneficenza. Gli ospiti avranno il privilegio di gustare diversi piatti realizzati da grandi nomi del panorama culinario nazionale, guidati da Antonio Guida. L’intero ricavato dell’evento verrà devoluto alle stesse iniziative solidali.

