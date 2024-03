Giochi matematici del Mediterraneo: uno studente fasanese alle finali nazionali

CONVERSANO (BA) - Ancora un risultato prestigioso per l’Iiss “Leonardo Da Vinci” di Fasano, protagonista dei Giochi matematici del Mediterraneo, organizzati dall’Accademia italiana per la promozione della matematica “Alfredo Guido”.

Nello specifico, il polo liceale fasanese ha guadagnato con ben dieci studenti e studentesse, frequentanti le classi prime, seconde e terze, l’accesso alla fase finale d’area, tenutasi sabato 9 marzo nell’Iiss “Simone-Morea” Di Conversano.

Qui, accompagnati dalla professoressa Rosa Di Maggio, i rappresentanti del “Da Vinci” hanno ben figurato in tutte e tre le categorie: gara da dieci quesiti per gli alunni e le alunne di prima, da quindici quesiti per i ragazzi e le ragazze di seconda e terza.

Giovanni Fanizzi (della terza B scientifico) ha conquistato l’accesso alle finali nazionali in programma il 19 maggio prossimo a Palermo, traguardo sfiorato anche da Leonardo Cofano (della seconda B scientifico). Si tratta di un risultato ancora una volta prestigioso per il liceo fasanese, con l’auspicio di proseguire sulla stessa lunghezza d’onda nei prossimi appuntamenti riguardanti le discipline Stem (scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche) e non solo.

Regole principali dei Giochi

I Giochi matematici del Mediterraneo sono un libero concorso riservato a tutti gli allievi delle scuole primarie (limitatamente alle classi terze, quarte e quinte), secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado (limitatamente alle classi prime, seconde e terze), pubbliche, paritarie e private, italiane o di altri Paesi.

Ai concorrenti di ogni categoria, indifferentemente dalla fase a cui stanno partecipando, sarà proposto un numero massimo di quesiti a cui rispondere così stabilito.

Al netto di alcune specifiche eccezioni, per tutte le categorie e per tutte le fasi verranno assegnati i seguenti punteggi: tre punti per ogni risposta esatta, zero punti per ogni risposta non data, errata, modificata o annullata.

