Giro del mondo su un catamarano e senza scali: tappa a Brindisi prima della partenza

BRINDISI - La data della partenza è fissata per mercoledì 27 settembre. Inizierà dal porto di Taranto l’avventura dei velisti salentini Carmine e Vincenzo Vetrugno che, sul catamarano “Double Trouble”, viaggeranno attorno al mondo senza scali fino al prossimo marzo 2024.

L’iniziativa è sostenuta dall'Università del Salento, che ha scelto di supportare il progetto per parlare di ambiente e sostenibilità e raccontare un’esperienza umana che contribuirà a diffondere la cultura del mare. Nel corso della circumnavigazione, infatti, i velisti raccoglieranno campioni di plankton e neuston e dati chimico-fisici delle acque e dell’atmosfera, che saranno poi analizzati dai ricercatori dell’Ateneo. Durante il viaggio compileranno inoltre un diario di bordo con l’annotazione, tra l’altro, di avvistamenti di grandi oggetti galleggianti, luminescenze notturne, cetacei e uccelli marini e saranno raccolti immagini, video e registrazioni audio che saranno oggetto di comunicazioni al pubblico a cura dell’Università.

Per far conoscere meglio il progetto e l’equipaggio, sono in programma alcune “tappe di saluto” a Brindisi, Otranto, Gallipoli e Porto Cesareo, dove UniSalento e i fratelli Vetrugno presenteranno alle comunità locali l’ambiziosa iniziativa. Carmine e Vincenzo saranno disponibili, a bordo del catamarano, ad accogliere chiunque desideri saperne di più, e a rispondere a domande e curiosità.

Lungo i trasferimenti tra un porto e l’altro un team di ricercatori dell’Ateneo addestrerà i velisti all’uso degli strumenti scientifici, che saranno poi adoperati in autonomia durante la spedizione.

Dunque, le tappe conoscitive partono nella giornata di oggi (11 settembre) a Brindisi, alle ore 17:00 presso la Lega navale Italiana. Interverranno il professor Genuario Belmonte, referente scientifico di UniSalento per il progetto, il presidente della Lni Brindisi Salvatore Zarcone, l’assessora a Sport e turismo Lidia Penta, l’ispettrice scolastica Gabriella Campo. La mattina dopo, alla partenza dalla città per Otranto, alcune scolaresche saranno presenti in banchina per un saluto.