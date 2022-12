Il gran circo dei burattini incanta i più piccoli e non solo

BRINDISI - Quest'anno il Natale nella città capoluogo di provinicia vuole trasmettere un messaggio di pace in diverse lingue del mondo.

Per falo, come già noto, in centro sono state inserire delle installazioni luminose che da via Duomo, via Tarantini e via Colonne conducono sulla scalinata Virgilio che affaccia sul porto simbolo di accoglienza.

Attraversando piazza Duomo, invece, è possibile ammirare il videomapping sulla cattedrale che si ripete dalle ore 18 alle 24.

In questa atmosfera, dal 7 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 sono tanti gli appuntamenti da canti, musica, danze, installazioni, gusto, laboratori, il ritorno dei live in piazza Mercato e mercatini solidali nel segno della tradizione, dell’innovazione e della solidarietà.

Sabato scorso (17 dicembre), il gran circo dei burattini ha incanto sia i piccoli presenti che gli adulti accompagnatori o anche - semplicemente - la gente che era di passaggio.

L'attenzione riversata dai presenti è palpabile per mezzo delle foto condivise sui social dall'account ufficiale del Comune di Brindisi. Il circo dei burattini, infatti, è un'attrazione che ha origini molto antiche, ma che - al contempo - non passa mai di moda. Già solo visionando il teatrino allestito ad hoc, è possibile percepire "un'aria magica", accentuata nel corso del periodo festivo.

Per conoscere i prossimi appuntamenti previsti nella rassegna di Natale è possibile leggere online il programma sul sito del Comune. In alternativa è consentito il ritiro della brochure presso l'Infopoint Brindisi di Palazzo Nervegna o negli esercizi commerciali della città.

Ecco alcuni tra gli altri eventi che si terranno fino alla vigilia:

- 20 dicembre, ore 20: I suoni della devozione - XXII edizione. Concerto ex voto, Chiesa di Santa Lucia

- 23 dicembre ore 19,30: Blue Christmas: Concerto di Natale di solidarietà per l’autismo. Dirige M° Anna Maria Sabino Pasquale. Chiesa della Santissima Resurrezione