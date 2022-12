Un guppo di Babbi Natale anima le strade, a bordo di una vespa

MESAGNE - Nella mattinata di ieri (domenica 18 dicembre), una bella iniziativa ha interessato le strade della città di Mesagne. Un folto gruppo di Babbi Natale, ognuno di loro a bordo di una caratteristica vespa, ha viaggiato nel cuore della città. L'attività è stata organizzata e poi svolta dai soci del Vespa Clud della vicina San Vito dei Normanni. Questi ultimi - già nelle scorse settimane - avevano visitato il castello di Mesagne, potendo apprezzare la presenza (molto gradita) del sindaco Matarrelli.

"Oggi abbiamo organizzato questa uscita in vespa vestiti da Babbo Natale, come ogni anno, per portare allegria e felicità in giro per Mesagne. Siamo stati alla chiesa del Carmine per donare dei piccoli doni ai bambin . - Si legge sulla pagina faceook del club sanvitese - Bellissima giornata tutti insieme".

"Ieri mattina i soci del Vespa Club di San Vito dei Normanni sono tornati a Mesagne, stavolta vestiti da Babbo Natale. - Scrive questa mattina, sui social, il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli - Hanno festosamente animato le vie e le piazze percorse, distribuendo caramelle ai bambini e a tutti un po’ di sempre gradito buonumore".

Non è certo la prima iniziativa natalizia che ha interessato la città messapica negli ultimi giorni. Sabato scorso (17 dicembre), infatti, l'arrivo di un Babbo Natale - su una carrozza trainata da cavalli - ha fatto gioire tanti piccoli mesagnesi presenti, così come anche diverse famiglie provenienti dai paesi limitrofi. Santa Claus accoglierà i bambini, desiderosi di entrare in contatto con lui, entro il giorno di Santo Stefano (26 dicembre). Fino a quella data, infatti, sarà ospite in una suggestiva sala del Castello Normanno-Svevo, decorata da un albero di Natale, una poltrona, e delle caratteristiche luci natalizie.