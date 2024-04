I 100 anni sono superati, nonna Antonia festeggia con un look "total pink"

VILLA CASTELLI - La comunità cittadina di Villa Castelli nelle scorse ore ha festeggiato il centunesimo compleanno della signora Antonia Bellanova, terza ultracentenaria del paese. Mentre dodici mesi fa era stata eletta a "regina per un giorno", indossando un'apposita corona, quest'anno ha scelto di sfoggiare un look differente, "total pink".

Ieri (7 aprile), nel giorno del suo genetliaco, ha indossato un completo rosa che si abbinava perfettamente alla tonalità della torta, recante una scritta simpatica: "Io non invecchio, salgo di livello".

Come raccontato dal blog Villa Castelli in foto, Antonia è stata letteralmente avvolta dalla gioia degli amici e dei parenti. Tra questi ultimi spiccano i due nipoti Davide e Rebecca.

La storia della signora Antonia

Nasce il 7 aprile 192e a Ceglie Messapica dall'unione di Giuseppe Bellanova, reduce della prima guerra mondiale, e Maria Ciracì. È la prima di sei figli di cui due maschi e quattro femmine. Si tratta di una famiglia longeva poiché sua madre ha vissuto fino a 99 anni ed i fratelli di Antonia sono ultranovantenni.

Antonia trascorre la giovinezza a Ceglie fino a quando non arriva in prima media. Studentessa modello, la sua passione era quella di andare in bici. Durante la seconda guerra mondiale ha lavorato e studiato contemporaneamente. Poi negli anni Cinquanta parte per la Svizzera dove incontra il suo futuro marito, Carlo Mancini di Senigallia (Ancona). Dopo circa 18 anni torna in Puglia e la coppia si trasferisce a Villa Castelli in via Europa.

