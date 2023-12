Lavoratori contro influencer, sammichelano partecipa a Ciao Darwin

SAN MICHELE SALENTINO - Un influecer trentenne con 186mila follower sui social. Ecco chi è Antonio Pugliese, meglio conosciuto su instagram come "antonio_pugliese_92", tra i prossimi protagonisti di Ciao Darwin 9. La celebre trasmissione televisiva, condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è giunta alla nona edizione e rappresenta un must per la programmazione televisiva nazionale sin da quando nel 1998 comparve per la prima volta nelle case degli italiani.

La puntata che ospiterà Antonio ed altri suoi colleghi andrà in onda su Canale 5 venerdì 8 dicembre alle 21:35. Come sempre si sfideranno due categorie opposte: da una parte ci saranno i "lavoratori", intesi nel senso più tradizionale del termine; dall'altra gli "influencer", figura che negli ultimi anni ha preso sempre più piede, tanto da coinvolgere pienamente giovani e meno giovani.

Nel mezzo si alterneranno sfide di ogni genere, pensate per intrattenere il pubblico a casa ma anche per far riflettere sulle contraddizioni e sugli stereotipi della società.

La trasmissione è stata registrata a maggio scorso presso gli studi Elios di Roma. Antonio Pugliese è stato contattato dalla produzione di Ciao Darwin su instagram, piattaforma sulla quale è molto attivo. Successivamente ha svolto un provino telefonico ed uno in presenza a Bari.

Circa un mese dopo, ha ricevuto per chiamata la conferma della sua selezione nella categoria "influencer".

"È stata un'esperienza fantastica che rifarei - racconta Antonio - perché si tratta di un programma che seguo sin da piccolo, ma anche perché la partecipazione mi ha consentito di stringere numerose amicizie con persone nuove attive nello stesso campo".