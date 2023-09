Mandrake, grande successo per la gag comica girata con Lino Banfi

BRINDISI - Hanno interpretato una simpatica riedizione della scena tratta da "Vieni avanti cretino", ma questa volta al posto del compianto attore Franco Bracardi, al fianco del più celebre Lino Banfi, c'era il brindisino Giuseppe Ninno "Mandrake".

L'influencer, infatti, ha postato alcuni video sui social con l'attore comico andriese che, nonostante la veneranda età, ha deciso di aprire un profilo tik tok, piattaforma amatissima dai più giovani. Chi meglio di Mandrake, accompagnato dal suo collega ed amico conterraneo Enzo Biasi, poteva offrire dei consigli più mirati?

E così la "signora Maria" e "suo marito", personaggi inventati ed intepretati da Mandrake, hanno ospitato Lino Banfi a casa loro. La gag ricalca il canovaccio già presente nel film del 1982: l'amico del marito va a trovare la coppia ma non può rivelare dove - e soprattutto con chi - i due hanno trascorso la sera prima; ogni verità potrebbe nuocere, vista la reazione e la gelosia (motivata) della moglie.

Le riproduzioni del video, pubblicato oggi (12 settembre), continuano a crescere velocemente così come gli apprezzamenti dei follower. Attualmente si contano più di 450mila visualizzazioni.

Con questo duetto, Mandrake probabilmente ha raggiunto l'apice del suo "successo legato alla territorialità". Lino Banfi, del resto, è considerato l'emblema dell'attore comico pugliese. Potrà questo nuovo traguardo fungere da trampolino per una crescita ancora più rempentina? Staremo a vedere.

Biografia Mandrake

Mandrake è un comico e content creator salentino (classe 1984, vive a Brindisi). Il suo nome d’arte nasce nel 2010: "Ho vissuto a Roma per un anno, lavorando come broker di scommesse. - Racconta lui stesso - A Roma si campa con i soprannomi: Er Roscio, Er Moro, ma io - non avendo capelli - il nome l'ho ricevuto in base al lavoro che facevo. E così sono diventato Mandrake, come il personaggio dello scommettitore interpretato da Gigi Proietti in Febbre da Cavallo".

"Il momento di svolta arriva nel 2017 - prosegue - quando comincia a fare video comici e sketch irriverenti su facebook: inizialmente parodie della sindaca della sua città, poi personaggi che riprendono la figura del brindisino medio. Presto arrivano le apparizioni televisive nelle emittenti più note del territorio, e nel 2021 una piccola parte nel film La grande guerra del Salento di Marco Leonardi, che gli ha dato l'occasione di mettersi alla prova distaccandosi un po’ dai suoi contenuti ironici".