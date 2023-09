Matite piantabili, segnalibri in cartoncino ed "eco-diari" in dono ai giovani scolari

SAN MICHELE SALENTINO - Mancano pochi giorni e poi tutti gli alunni e le alunne dell'istituto comprensivo "Giovanni XXIII" riceveranno un omaggio da parte dell'Amministrazione comunale e dalla Monteco Spa. L'iniziativa è inserita nell'ambito della campagna di comunicazione e sensibilizzazione ambientale promossa dai due soggetti.

In particolare chi frequenterà le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo "Papa Giovanni XXIII" riceveranno gli “eco-diari” scolastici.

Ai bambini della scuola dell’infanzia saranno donate matite piantabili (con semi di piante aromatiche), mentre a quelli delle classi prime e seconde della scuola primaria saranno destinati dei segnalibri in cartoncino e delle borse riutilizzabili in tessuto.

Cosa rende particolari gli "eco-diari"? I grafici hanno personalizzato alcune pagine al fine di poter ricordare agli studenti e ai genitori le buone pratiche sulla corretta raccolta differenziata e giochi a tema ambientale. In questo modo, nessuno avrà più dubbi rispetto al calendario di conferimento e alla tipologia di rifiuti da inserire negli appositi contenitori. Il diario scolastico per l'anno 2023-2024 è stato appositamente progettato per sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie sui temi ambientali.

"Siamo investendo tanto sulle giovani generazioni per promuovere la tutela dell'ambiente - ha dichiarato il sindaco di San Michele Giovanni Allegrini - perché sappiamo che sono loro il futuro e hanno un ruolo fondamentale nel preservare il nostro pianeta - prosegue - In questo percorso abbiamo trovato nella scuola un partner insostituibile, per questo vorrei ringraziare la dirigente scolastica, Margherita Vitale, per la collaborazione continua alle tante iniziative che si svolgono nel nostro paese. Con questa nuova iniziativa speriamo di ispirare i giovani studenti a sviluppare una maggiore consapevolezza dell'importanza dell'ambiente e ad adottare comportamenti responsabili anche in famiglia per contribuire a creare un mondo più sostenibile".

Nel diario, che verrà consegnato il primo giorno di scuola, sono inserite, inoltre, le foto relative ai progetti attuati lo scorso anno scolastico, giochi educativi e tutte le parti necessarie per la compilazione dell'orario scolastico, annotazioni giornaliere e il libretto delle assenze.

"Abbiamo voluto anche quest'anno regalare ai nostri ragazzi questo utile strumento di programmazione delle attività quotidiane - spiega l'assessore all'Ambiente, Pubblica istruzione e gentilezza, Tiziana Barletta - È stato un modo per venire incontro alle spese che tante famiglie sostengono all'inizio dell'anno scolastico e un'occasione per ricordare che siamo infaticabili sentinelle, custodi dell'ambiente che ci circonda e capaci di ascoltare il cuore della Terra."