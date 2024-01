In volo da Mesagne, il coro polifonico dei "Sincopatici" si esibisce a Madrid

MADRID - Negli scorsi giorni i "Sincopatici", diretti dal maestro Federico Dell'Olivo, si sono esibiti nella capitale spagnola portando in alto il nome di Mesagne, la città da cui provengono.

"Gli applausi, l'entusiasmo e l'affetto sconfinati che il pubblico spagnolo ci ha riservato rappresentano il dono più gratificante che potessimo ricevere, e la migliore linfa da cui trarre energie per i progetti che ci aspettano" scrivono sula loro pagina facebook.

"L'iniziativa - prosegue il post - è stata possibile grazie al sostegno dell'Amministrazione Comunale, soprattutto nelle persone del sindaco Toni Matarrelli e del delegato alla Cultura Marco Calò, e agli sponsor Centro Diagnostico Omega, Tenuta Moreno e Unibed Materassi che hanno convintamente contribuito all'iniziativa".

"Inoltre, un doveroso ringraziamento va alla nostra solista Marcella Diviggiano, alla comunità spagnola per averci accolto così calorosamente, Padre Charlie, Flavia Santoro e gli amici Andrea Solito e Gemma Caastillo de La Cruz per essersi spesi tanto per la buona riuscita del concerto - concludono -. Siamo orgogliosi che il nome di Mesagne possa viaggiare con noi lontano".

Un po'di storia

Il coro polifonico “Sincopatici”, nato nel 2016, prende il suo nome dalla fusione di due termini: il primo, ‘sincope’ (dal greco synkopḗ) è una tecnica compositiva che produce un particolare effetto ritmico; il secondo, ‘-patici’ (dal greco pàtein, “sentire, essere affetti”). Questa esperienza nasce, dunque, dall’amore comune per il ritmo, la musica ed il canto corale nutrito da un gruppo di giovani. E’ un progetto che, seppur di recente formazione, ha già all’attivo numerose apparizioni sul territorio regionale.