Si è spento padre Angelo, una delle guide spirituali storiche di Mesagne

MESAGNE - È scomparso questa mattina (2 aprile), all'età di 84 anni, padre Angelo Muri. Per anni vero e proprio punto di riferimento dei fedeli mesagnesi, soprattutto nel quartiere S. Antonio da Padova. Qui è stato il sacerdote e la guida religiosa dell'omonima parrocchia.

Nel mese di luglio 2023, alla presenza del vescovo della diocesi Brindisi-Ostuni Giovanni Intini, padre Angelo celebrò i suoi sessant'anni di sacerdozio presso il nuovo complesso parrocchiale San Giovanni Paolo II. Per l'occasione, ricevette anche una targa di ringraziamento dall'Amministrazione comunale, consegnata dal vicesindaco Giuseppe Semeraro. Quest'ultimo espresse al prelato l'affettuosa riconoscenza della città intera, alla quale si associò un pensiero affettuoso condiviso 'a mezzo social' dal sindaco Matarrelli. Sessant'anni del resto sono una vita intera, un tempo lungo che può sembrare infinito. Un periodo che coincide inevitabilmente con la parte più importante di una singola esistenza, quella dedicata agli altri anzi ad un'intera comunità.

Alla carriera ecclesiastica di padre Angelo Muri si associa anche quella da insegnante di religione nelle scuole medie. Tanti sono i giovani di Mesagne che ricordano la sua come una figura costante nella propria vita, sia in chiesa che dietro la cattedra. I fedeli lo ricorderanno come una persona sempre disponibile nell'ascolto e pronto a scambiare parole gentili. La sua testimonianza di vita rappresenta una certezza da custorire e da continuare a preservare anche per il prossimo futuro.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui