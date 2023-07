Musica e poesia si tengono per mano, Roberto Vecchioni incanta Francavilla

FRANCAVILLA FONTANA - Ottant'anni portati benissimo. Ieri sera (23 luglio) Roberto Vecchioni, che li ha compiuti lo scorso 25 giugno, ha fatto "innamorare" i presenti in Piazza Giovanni XXIII. Numerosa la folla accorsa per assistere all'evento, inserito nel suo InfinitoTour.

Non si è trattato solo di un concerto, come premesso dal sindaco Denuzzo prima che il maestro iniziasse la performance. Questo è stato un momento significativo per tanti ascoltatori che da anni conoscono il lavoro dell'artista e ne apprezzano la profondità dei testi e delle musiche. Una performance quasi teatrale con al centro le note musicali.

È stata anche un'occasione in più per chi, invece, non lo conosceva e ha potuto godere di qualcosa di nuovo. Perché vale la pena ricordare che l'evento era gratuito per i presenti. L'ingresso nella parte centrale della piazza era contingentato, ma stanno un po' più a margine, la musica era ben godibile.

Tra suoni, parole ed immagini

"Un'emozione essere qui - esordisce Vecchioni sul palco - ogni volta è come se fosse la prima. Sono più emozionato io che voi, ve lo assicuro".

"Grazie per essere venuti con questo caldo - continua a rivolgersi al pubblico - Sono contentissimo di vedervi per la prima volta. Perché in passato mi sono già esibito in altre città pugliesi, ma a Francavilla mai".

Subito dopo, l'esibizione ha avuto inizio con i brani più recenti. Ogni pezzo è stato alternato da una sorta di monologo con considerazioni sulla società moderna e sugli aspetti che la caratterizzano.

E così il tema dell'amore verso la propria donna o il proprio uomo hanno assunto un ruolo di primo piano. Altrettanto importanti sono i riferimenti sull'amicizia. Non a caso, il cantautore ha scelto di interpretare, in modo musicato, la lettera scritta dal pittore Paul Gauguin a Vincent Van Gogh dopo la sua morte. "Io posso amare un'altra persona e non essere ricambiato - afferma Vecchioni - ma per essere amici bisogna volerlo in due".

Altra tematica affrontata è stata quella dell'importanza degli artisti: "Pensate a quando sarebbe grigia la nostra vita senza l'arte e l'intrattenimento. Ma noi siamo una nullità, non rientriamo nella logiche di potere. Cosa volete che importi allo Stato di un povero artista?" racconta l'esperto paroliere.

Nel corso dell'evento, molti presenti hanno riconosciuto il noto attore Ettore Bassi aggirarsi tra il pubblico. Il performer teatrale e televisivo ha recentemente svolto uno spettacolo a Santa Maria di Leuca, nel Basso Salento. Non ha mancato, dunque, di giungere nel Brindisino per approfittare del concerto di Vecchioni.