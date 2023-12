Natale a Carovigno: inaugurazione delle luminarie ed apertura della pista di ghiaccio

CAROVIGNO - Dopo la presentazione dei giorni scorsi, a Carovigno tutto è pronto per la grande festa di accensione che si svolgerà alle 18.00 di venerdì 8 dicembre 2023 in piazza ‘Nzegna. L’accensione sarà anticipata dall’avvio delle attività della pista di ghiaccio installata al centro della piazza, una novità esclusiva per la città di Carovigno.

Pista, luminarie e accensione faranno da cornice a una serie di eventi che l’Amministrazione ha scelto per colorare il "Natale a Carovigno 2023". Dalla solidarietà allo sport, passando dalle attività delle associazioni locali che hanno trovato spazio nella realizzazione del cartellone. Il 19 dicembre ci sarà il villaggio di Babbo Natale, mentre il 28 dicembre un gradito ritorno in Piazza ‘Nzegna, quello della cantautrice carovignese Camilla Magli, che sarà protagonista sul palco con Mary Fiore. Il 29 dicembre ci sarà un classico delle festività natalizie, "La notte dei maghi".

Anche quest’anno ci sarà il progetto “Sorriso”, attraverso l'installazione di un albero di Natale già inaugurato nella mattina del 7 dicembre al primo piano del palazzo comunale, l’iniziativa che vede protagonisti gli ospiti del centro diurno della Cooperativa Pegaso. Quello del 7 dicembre, è il primo di altri incontri con il progetto solidale che si terranno durante il calendario di Natale a Carovigno 23. I prossimi appuntamenti sono fissati per il 16 e il 22 dicembre con le Tombolate del Sorriso.

Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno sarà fruibile per tutto il periodo festivo con aperture straordinarie, a partire dalla giornata dell’Immacolata. Il maniero, di fondazione normanna, per le giornate dell’8, 25, 26 dicembre e 1 e 6 gennaio sarà visitabile dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 20,30. Inoltre, la Associazione le Colonne, ente gestore del Castello, propone due appuntamenti per scoprire la storia del borgo antico.

La pista di ghiaccio sarà aperta tutti i giorni dalle 16.00 alle 24.00 e nei giorni festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 24.00.