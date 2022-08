“Se potessi”: la storia di un tradimento raccontata dalla band dei Rascia

BRINDISI - In uscita un nuovo video della band brindisina dei Rascia. “Se potessi” è il titolo del singolo che venerdì prossimo (2 settembre) uscirà su Spotify e sui canali Youtube, Instagram e Facebook del gruppo, composto da Giuseppe Di Benedetto (chitarra e voce), Gabriele Zammillo (chitarra e voce), Marco Bagnulo (Basso) e Alberto Adamo (batteria). La band è nata qualche anno fa con l’idea di produrre brani inediti, spaziando dal rock all’indie.

“Se potessi” è un brano su un coppia in cui l’uno non prova più interesse per l’altra e si rifugia tra le braccia di un'altra per poi decidere di andar via. In precedenza erano stati realizzati gli inediti Rendez Vous, pubblicato nell’agosto 2020, preceduto da “Senza lavoro”, “Vivo X vivere”, “Corrono le idee”.