Tra organizzatori ed ospiti, un “Lecce Tattoo Fest” targato anche Brindisi

LECCE - Dopo 5 anni torna il “Lecce Tattoo Fest”, appuntamento targato anche Brindisi. La popolare convention internazionale che dal 2014 al 2019 ha attirato migliaia e migliaia di visitatori, ritorna in occasione della sua settima edizione nella tre giorni tra il 22 e il 24 marzo presso il “LecceFiere” di piazza Palio. Tra gli organizzatori, insieme a Simone Zecca e Andrea Quarta è presente anche Ciro Patronelli, brindisino Doc, conosciuto nel mondo del volontariato per il suo costante impegno nella realizzazione di iniziative ed eventi per la raccolta di fondi a scopo benefico.

“Ci tengo particolarmente alla presenza dei miei concittadini presso il LecceTattoo Fest- spiega Ciro Patronelli- non solo perché saranno presenti artisti della nostra provincia come Teddy Wigga, Mandrake, Danza in Disordine, Vega 80, Salento Fun Park e tanti altri tra ospiti e tatuatori, ma anche perché questa manifestazione non ha confini, ospiterà persone da ogni parte del mondo e credo fermamente nella sinergia di Lecce e Brindisi, due città che insieme hanno tanto da offrire.

Il programma prevede l'arrivo nel Salento di oltre 200 tatuatori da ogni parte dell mondo. La manifestazione promossa da Lecce Tattoo Expo celebrerà la diversità e la creatività nel pianeta del tatuaggio. Artisti di caratura i nternazionale giungeranno nel capoluogo leccese da Inghilterra, Spagna, Svizzera, Cina, Russia, Ungheria, Ecuador, Puerto Rico, Corea del Sud e Indonesia.

La cultura dei tatuaggi ha attraversato secoli e continenti diventando un linguaggio universale di espressione personale, culturale e artistica. Si preannuncia un festival ricco di novità con un fitto palinsesto, che attirerà gli appassionati del tatuaggio e non solo. Food, sport, spettacoli e attività d’intrattenimento circumnavigheranno il capiente contenitore dedicato agli aghi e agli inchiostri, nell’ambito di una sfilza di appuntamenti inglobati nel maxi-evento ideato nei particolari col fine di condurre il Lecce Tattoo Fest ad un livello superiore rispetto alle edizioni che hanno preceduto la pandemia.

Tra gli ospiti spiccherà la presenza di Eduardo Dantas (lottatore di arti marziali miste brasiliano che ha fatto la storia nella divisione dei pesi gallo dell'organizzazione statunitense Bellator). La star brasiliana delle mix martial arts terrà una masterClass che calamiterà al LecceFiere gli amanti degli sport da combattimento.

Dichiara Simone Zecca: “Il ritorno del Lecce Tattoo Fest si pone l’obiettivo di incentivare il turismo e promuovere il territorio salentino tutto, per favorire il processo di destagionalizzazione. In occasione del festival 2019 l’affluenza è stata di 20mila partecipanti con un costante incremento dalla prima edizione risalente al 2015, che registrò 5mila presenze”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui