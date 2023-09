A Oria "un palio senza barriere": vince il rione Santo Basilio

ORIA - Si tinge di giallo-nero il cielo di Oria che ha chiuso domenica sera (3 settembre) l’VIII edizione del Paratorneo dei rioni con il trionfo del rione Santo Basilio.

La comunità oritana che, come ogni estate, si carambola indietro nel tempo tra costumi e tradizioni medievali, dal 2014 ha rotto l’antinomia che convenzionalmente contrappone il medioevo alla disabilità con un evento che vede protagonisti proprio gli atleti disabili. Un appuntamento ideato dall’associazione Ex aequo che trova ogni anno una crescente approvazione da parte delle istituzioni e degli stessi cittadini che, a vario titolo, collaborano per rendere ancora più inclusivo il progetto.

Quattordici gli atleti provenienti da tutta la provincia di Brindisi che quest’anno si sono fronteggiati sul campo di gara, dando dimostrazione di come la competizione sportiva dovrebbe sempre essere vissuta. Ad esprimere il senso di quanto il Paratorneo dei eioni possa offrire è una nota diffusa dall’associazione organizzatrice.

“La voglia di farcela senza sovrastare l’altro, i sorrisi nonostante la tensione e poi l’atleta di un rione che urla per incoraggiare il proprio avversario. Anche quest’anno i nostri atleti ci hanno dato un insegnamento importante e lo hanno fatto con il solo metodo di cui sono capaci, ma anche il più efficace, l’esempio”.

A fare da contorno agli atleti del Paratorneo dei rioni sono gli atleti del tradizionale Torneo storico dei rioni e una corte imperiale formata da dame e cavalieri provenienti da tutta la Puglia. Tra questi ultimi, ad interpretare Federico II è stato Antonio William Micelli, trentaquattrenne oritano che ha colpito il pubblico per la notevole somiglianza all’imperatore svevo.

Parole colme di affetto e riconoscenza quelle espresse nella nota: “Il nostro ringraziamento va agli atleti per il loro grande impegno e affetto, a tutti i partner che collaborano per rendere ogni anno più spettacolare questo evento e al pubblico che con la sua presenza esprime un messaggio di vitale importanza: quello di credere, quanto noi, in questo progetto”.