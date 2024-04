Parto trigemellare dopo più di 40 anni: il paese in festa nel giorno del santo patrono

SAN DONACI - Sofia, Vittoria e Mariasole sono ultime sandonacesi venute al mondo in ordine di tempo. Un evento, quello del parto trigemellare, che non accadeva da decenni nel paese brindisino e che comprensibilmente ha diffuso gioia e spensieratezza nella comunità. Il tutto è avvenuto ieri, 5 aprile, proprio nel giorno in cui ricorrono le celebrazioni di San Vincenzo, il patrono della cittadina.

A raccontare gli attimi precedenti e successivi al parto ci ha pensato la consigliera comunale e provinciale Antonella Vincenti, zia delle neonate, attraverso un post pubblicato sui social.

"Ieri per me e la mia famiglia è stata una giornata ricca di emozioni e di attesa, terminata con la notizia che tanto aspettavamo, la nascita delle mie tre nipotine Sofia, Vittoria e Mariasole - scrive -. Un evento bellissimo, unico, che nella nostra San Donaci non avveniva da più di quarant’anni e la cui gioia ci ha allietato proprio il 5 aprile, il giorno di San Vincenzo, santo patrono del nostro paese - prosegue Vincenti -. Un evento fantastico, che riempie di speranza i cuori della nostra famiglia e di tutta la comunità, un evento colmo di felicità, generata, non a caso, dalle cicatrici di quella sofferenza che, unita alla caparbietà, non ha fatto mollare mio fratello Roberto e mia cognata Rossana".

"La gioia di queste tre nascite così fortemente volute - afferma ancora la consigliera - sono la testimonianza che credere con tutte le proprie forze in un sogno, lo rende realtà".

"Ringrazio il sindaco, il parroco e l’intera comunità di San Donaci per la partecipazione a questo evento unico e meraviglioso, una partecipazione che ho sentito provenire dal cuore e per questo ancora più gradita - conclude Antonella VIncenti -. Grazie a mio fratello Roberto e alla mia 'eroica' cognata Rossana per averci fatto credere che i sogni possono divenire realtà".

