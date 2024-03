Un'azienda ittica diventa il set de "Il patriarca 2": i dipendenti fanno le comparse

FASANO - La serie televisiva "Il patriarca" è arrivata a Fasano. Nella giornata di ieri, sabato 30 marzo 2024, l'azienda Renna srl è stata nuovamente scelta per ospitare il set della serie televisiva che ha come protagonista il noto attore Claudio Amendola.

Non è la prima volta che l'impresa fasanese, attiva nel ramo ittico e degli ortaggi, assolve a questo compito. La medesima situazione si presentò per la prima volta due anni addietro, quando la troupe era impegnata nella produzione di due puntate andate in onda su Canale 5 nel 2023.

E così Claudio Amendola e gli altri attori sono giunti in Puglia per proseguire le riprese della seconda stagione, a cui hanno partecipato anche dodici comparse scelte fra i dipendenti dell'azienda.

Tra gli altri interpreti si segnala la presenza della giovane e promettente Neva Leoni, che veste i panni di Lara, la quale ha già un trascorso televisivo importante nella serie Rai "Il paradiso delle signore", oltreché nelle diverse partecipazioni in film e video di successo sui social.

Il patriarca: la trama

La storia ruota attorno alla figura controversa di Nemo Bandera, interpretato proprio da Claudio Amendola. Lui è un imprenditore e narcotrafficante pugliese, attivo nel settore ittico, che scoprirà di essere affetto da Alzheimer alla soglia dei sessant'anni. I destini e le vicende dei personaggi principali si intrecciano in modo intricato come una matassa. Alla base persistono le incertezze su chi prenderà in mano le redini del lavoro di Nemo tra i suoi figli.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui