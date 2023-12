Pizzaiolo con la passione per la musica, il nuovo singolo di Darib è un inno all'amore

FRANCAVILLA FONTANA - “Estoy enamorado” è il nuovo brano del francavillese Damiano Ribezzo in arte Darib. Un ragazzo gioioso che vive la propria vita fra le sue due grandi passioni: la professione del pizzaiolo e la musica.

Darib, infatti, è un cantante che ha recentemente proposto un nuovo singolo intitolato “Estoy enamorado”. Quest'ultimo è stato scritto esclusivamente da lui, prodotto da Giomalias Beat e registrato presso lo studio discografico One recording studio di Pietro Forleo.

"Ho realizzato questo nuovo progetto in lingua spagnola perché vorrei allargare i miei orizzonti - racconta il cantautore a BrindisiReport - vorrei avere la possibilità di poter mostrare anche al pubblico ispanico le mie emozioni scritte e soprattutto cantante".

"Estoy enamorado è un inno all’amore, come del resto tutti gli altri miei brani precedenti - prosegue Darib - canto l’amore per ricordare che nel cuore di ognuno di noi c’è sempre quello spiraglio aperto per un’altra persona da amare. Anche dopo aver subito le peggiori delusioni d’amore. Ma sopra ogni cosa, come dico sempre io, a tutto c’è un nuovo inizio perché l’amore vince sempre su tutto".

Il brano è disponibile sulle piattaforme digitali a partire da oggi, 15 dicembre 2023, così come il video musicale associato.