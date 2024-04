Il premio alla cultura Michele Cretì va all'attore e regista teatrale Giuseppe Bellanova

CAROVIGNO – Le festività pasquali si concludono con la consegna del premio alla cultura Michele Cretì, che si terrà domenica 7 aprile alle ore 20.00 presso il Castello di Carovigno. Sarà una serata dedicata alla memoria di colui che ha saputo immaginare una Carovigno in cui 'la bandiera' facesse da collante e sprone per i giovani della città. L'evento nasce con la collaborazione attiva dell’Amministrazione comunale di Carovigno e con il patrocinio di Regione Puglia e Provincia di Brindisi.

Il riconoscimento nasce per far memoria dell’enorme valore umano e sociale che Michele ha donato alla città, con caparbietà e sincerità intellettuale. Ogni anno viene assegnato ai suoi concittadini che si sono distinti per meriti sociali e culturali e che attraverso il loro lavoro ed impegno portano lustro al territorio.

La commissione per l'assegnazione è costituita da Luigi Cesaria dell'Università popolare "G. Cesaria"; Giovanni Buongiorno dell'ente culturale ‘nzegna; Francesco Carparelli, sbandieratore della città di Carovigno (Rione Castello); Gianni Martino della compagnia "I carvinati"; Salvatore Lanzilotti di Comtuca; e dai compagni di viaggio uniti dalla volontà di ricordate Michele Cretì, divulgatore di cultura:

La scelta quest’anno è caduta su Giuseppe Bellanova: poliedrica mente carovignese, attore e registra teatrale prima nel gruppo Lu Pizzuttinu, poi fondatore della compagnia teatrale “Sotto a chi tocca” e dell’associazione culturale “New Eos”. Con quest'ultima ha organizzato corsi, reading e presentazioni di libri. Sempre presente e attivo nella vita della comunità carovignese, Bellanova è autore del romanzo "Sogno al chiaro di luna - Il sentiero del lupo", il secondo della sua carriera.

La sezione Giovani del premio invece è stata assegnata a due persone: Andrea ed Antonio Lanzillotti, fratelli di sangue e di bandiera che nella scorsa Tenzone Aurea dei giochi della bandiera di Montagnana, organizzata dalla Federazione italiana sbandieratori, si sono aggiudicati il titolo di campioni d'italia nella specialità coppia tradizionale .

