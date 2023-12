Presepe realizzato con le pigotte, Unicef: "È Natale per tutti i popoli della Terra"

BRINDISI - “È Natale in tutto il mondo”: è questo il tema del presepe solidale realizzato nell'ultimo periodo con le pigotte Unicef dalla scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Santa Chiara di Brindisi, nota come “scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”.

Il presepe, allestito proprio nel plesso della scuola “Piaget” di via Magenta grazie al grandissimo e meritorio lavoro di tutte le docenti del plesso capitanate dalla maestra Simona Boi (referente scolastica per l’Unicef), è stato inaugurato ieri, primo dicembre, alla presenza del dirigente scolastico Maurizio Fino e del presidente provinciale Unicef di Brindisi, Raffaele Romano. Il tutto è avvenuto nel corso di una significativa cerimonia che ha coinvolto numerose classi dei tre ordini di scuola.

La pigotta è oggi un gioco registrato dall'Unicef per sostenere l'infanzia nei Paesi in via di sviluppo; mentre un tempo, in varie zone d'Italia, indicava semplicemente una bambola di pezza fatta in casa, con materiali poveri.

Quelle realizzate da genitori e nonni dei piccoli che frequentano la scuola brindisina, rappresentano i diversi popoli della terra e sono un invito, che viene dai più piccoli, a creare le condizioni perché tutti i bambini del mondo possano festeggiare in pace il Natale.

Il presepe farà bella mostra di sé fino al 22 dicembre. In questo periodo, chi lo vorrà, potrà prenotare l’adozione di una pigotta che, come è noto, si tramuta in kit salvavita che l’Unicef invia in tutto il mondo. Ogni pigotta adottata è una vita salvata.