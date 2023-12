Tra veicoli d'epoca e la passione per il Natale: presepi esposti all'interno delle auto storiche

FRANCAVILLA FONTANA - Torna a svolgersi per il quinto anno l'iniziativa "Presepi on the road", la manifestazione organizzata dall'associazione "Auto e moto club Città degli Imperiali" con il patrocinio dell'Amministrazione comunale. L'evento offrirà un punto d'incontro tra la passione per le quattro e due ruote e l'amore per le festività natalizie.

Martedì 26 dicembre, a partire dalle ore 18.00, in Piazza Dante tutti gli appassionati e non solo potranno assistere all'esposizione degli originali presepi all'interno delle auto storiche.

I veicoli saranno adornati con addobbi natalizi e presepi di qualsiasi forma e misura realizzati nel cofano anteriore, nel lato passeggero, nei sedili posteriori o nella cappelliera.

Quest'anno, però, rispetto alle passate edizioni ci saranno delle notivà di rilievo. La magia del presepe sarà ricreata anche grazie alla partecipazione dei ragazzi del primo istituto comprensivo di Francavilla Fontana e resa ancora più speciale grazie alla partecipazione dei ragazzi del Centro occupazionale portatori di handicap.

L'intento è stato quello di coinvolgere i più piccoli per appassionarli ed avvicinarli al mondo dei veicoli d'epoca. Un'occasione che, inoltre, rappresenta un elemento di forte crescita per il Club di auto e moto locale, con l'obietivo di continuare a tutelare questo importante patrimonio.

A quanti hanno intenzione di aderire, va ricordato che devono dare quanto prima la propria disponbilità per definire la concessione degli spazi in Piazza Dante.