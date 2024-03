Progetto Occupability: nasce un laboratorio dolciario per giovani con disabilità cognitiva

LATIANO - L’associazione di promozione sociale “Da Grande” è nata a Latiano nel marzo 2019, riunendo le famiglie di ragazzi con disabilità cognitiva con lo scopo di lavorare sulle autonomie personali e sociali. Ai giovani vengono forniti gli strumenti necessari per vivere una vita indipendente. Fin da subito, inoltre, sono stati attivati vari laboratori gestiti da volontari e coordinati da una psicologa, ripresi con tenacia e determinazione dopo il periodo del covid.

"Ci siamo focalizzati sul raggiungimento dell’obiettivo cardine che l’associazione si è prefissata - dice Maria Luisa Gaglione, presidente dell'associazione -, quello di creare un futuro lavorativo dignitoso anche per i nostri figli perchè il lavoro è inclusione".

Nel 2022 si presenta la grande occasione: la partecipazione al bando “PugliaCapitaleSociale 3.0” con il progetto Occupability finanziato dalla Regione Puglia. “Da Grande” vince il bando e finalmente i ragazzi hanno la possibilità concreta di frequentare sei moduli differenti di orientamento al lavoro. Il progetto ancora in corso permette di capire meglio le loro potenzialità arrivando ad una conclusione: nascerà un laboratorio dolciario in cui i ragazzi troveranno la loro giusta dimensione. Per realizzarlo occorrono circa 50mila euro.

“Zucchero e cannella, questo il nome scelto - prosegue la presidente -, sarà un laboratorio dolciario di inclusione dove ognuno troverà il suo spazio per realizzarsi, costruire il proprio futuro lavorativo diventando protagonista nel mondo. Il progetto darà la possibilità ai ragazzi di acquisire professionalità e competenze e costruire insieme un percorso di inserimento lavorativo".

"E’ una iniziativa ambiziosa che partirà da zero e per il quale è previsto un grosso impegno economico, ma con la tenacia e la determinazione della nostra squadra metteremo in campo una serie di iniziative volte a sostenere questo sogno. Prima fra tutte il contributo economico volontario da parte di chi vorrà partecipare a questo significativo percorso di cambiamento. Ogni gesto concreto significherà scegliere da quale parte stare,ognuno con il proprio supporto contribuirà a dare una nuova direzione alla vita dei ragazzi coinvolti nel progetto: Zucchero e Cannella laboratorio dolciario di inclusione. Da soli non ce la possiamo fare: insieme sì”

Per sostenere il progetto è possibile contattare l'associazione alla seguente mail: associazionedagrande@gmail.com.

