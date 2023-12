Rifiuti spiaggiati: l'associazione "Cambiamoci" dà appuntamento sull'isola di Sant'Andrea

BRINDISI – L’appuntamento è per domenica prossima (17 dicembre) presso l’isola di Sant’Andrea, nei pressi del castello alfonsino. Lo studente brindisino Daniele Avantaggiato, con l’associazione “Cambiamoci, #ilmondochevogliamo”, chiama nuovamente a raccolta i volontari, per ripulire la zona dai rifiuti. Il ritrovo è previsto per le ore 9.30. Parteciperà all’evento anche l’associazione “Puliamo il mare Brindisi”.

Iniziativa analoga si era già svolta lo scorso 10 giugno, quando furono raccolti ber 15 sacchi di spazzatura spiaggiata, per un peso complessivo di 150 chili. Le correnti marine riversano quotidianamente residui di plastica di ogni tipo sull’arenile. Con queste iniziative, si punta a sensibilizzare l’intera cittadinanza al rispetto dell’ambiente.