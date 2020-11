Il cooking show di XFood in onda su Rai due

SAN VITO DEI NORMANNI- Sarà trasmessa domenica 15 novembre su Rai due alle 9.15 e venerdì 20 novembre in replica alle 24,55 una nuova puntata di “O anche no”, il programma dedicato all’inclusione e alla solidarietà realizzato con Rai per il sociale. Protagonisti di domenica il team del ristorante XFood di San Vito dei Normanni.

Durante la trasmissione la conduttrice, Paola Severini Melograni, parlerà del ristorante sociale XFood e del cooking show realizzato nelle cucine dello stesso. Un appuntamento imperdibile, dove cucina e inclusione sociale faranno da padrone.

La conduttrice si collegherà inoltre con il New Mexico per intervistare Tim Harris, un giovane con la sindrome di Down che ha fondato e gestito un ristorante di successo per poi diventare un importante “coach motivazionale”. “O anche no” è scritto da Paola Severini Melograni e Maurizio Gianotti. La regia è di Davide Vavalà.