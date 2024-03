Laboratorio inclusivo di animazione: "Una meravigliosa possibilità per mio figlio"

Pubblichiamo di seguito la lettera di ringraziamento della signora Deborah, madre di un ragazzo con disabilità, nei confronti della cooperativa Socioculturale, per l’attivazione di laboratori inclusivi di arte e sport, di intesa con la Provincia di Brindisi. Il servizio, finalizzato a promuovere la creatività, socializzazione e il benessere, interessa circa 80 ragazzi/e, tra utenti e coetanei normodotati. Le esperienze consistono in laboratori di animazione, artistico – ricreativo, equitazione. Si svolgono press il liceo Palumbo di Brindisi, l’istituto Salvemini di Fasano, il centro Acqua20 di Mesagne e il centro Argentone, sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana a Manduria. Ogni laboratorio si avvale dell’apporto di educatori, assistenti alla comunicazione e operatori socio sanitari.

Sono la mamma di un ragazzo ‘’speciale’’, affetto da una grave paralisi celebrale infantile che gli impedisce di deambulare autonomamente e di avere una vita normale come tutti i suoi coetanei. Purtroppo non sono molto brava a scrivere perché non ho avuto la possibilità di studiare, però mi sento in dovere di ringraziare con tutto il mio cuore la Socioculturale, in particolar modo l’avvocato Nocco, la dolcissima dottoresa Galiano e la dottoressa Fernanda Prete per l’attivazione del laboratorio di “animazione’’ presso il liceo ‘’Palumbo’’ di Brindisi.

Mio figlio sfortunatamente, a causa del suo deficit, ha una vita sociale molto ristretta: non può uscire con i suoi coetanei, non può andare a mangiare una pizza o andare a ballare come fanno tutti i ragazzi della sua età. A volte lo vedo triste, demotivato, sconsolato, apatico e il mio cuore di mamma si frantuma in mille pezzi.

Grazie a questo laboratorio, mio figlio ha la possibilità di stare insieme agli altri, di uscire da casa, di ridere, di scherzare e di ‘’immaginare’’, anche solo per un istante, di ballare perché il suo sogno è sempre stato questo, nonostante la vita sia stata crudele e ingiusta con lui.

Ci tengo a precisare, inoltre, che io non ho un’auto e se non fosse stato attivato dalla provincia il servizio pulmino che accompagna i ragazzi ai laboratori e poi li riporta a casa, mio figlio non avrebbe mai potuto partecipare e avrebbe continuato a restare chiuso in casa, lontano dal mondo. Ringrazio, quindi, tutti voi per aver offerto questa meravigliosa possibilità a mio figlio, regalandogli un sorriso e strappandolo, anche solo per poche ore, dal buio e dalla routine della propria esistenza.

