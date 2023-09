Sampietrana finalista al celebre concorso "Miss reginetta d'Italia"

RICCIONE (RIMINI) - La sampietrana Corinne De Mitri è arrivata sino alla finalissima del concorso nazionale Miss reginetta d'Italia. Un grande evento in cui la splendida modella, appena ventenne, ha affrontato con grande successo la semifinale svolta a Riccione tra mercoledì e giovedì scorsi (30 e 31 agosto).

La fase iniziale della gara ha visto la partecipazione di ben ottanta ragazze, che si sono affrontate in una prova singola.

La giuria, dunque, ha dovuto valutare diversi aspetti: iniziando dal portamento, per poi passare al sorriso, e ovviamente non potendo trascurare la bellezza generale di ognuna.

La manifestazione si è svolta in una location elegantissima, ovvero presso il Palazzo del Turismo collocato in piazza Ceccarini a Riccione. Dopo le semifinali il numero delle pretendenti si è dimezzato fino alla selezione delle quaranta finaliste. L'1 settembre si è poi tenuta la sfilata di moda delle miss in gara con i migliori brand italiani. La vincitrice del concorso, conclusosi ieri (3 settembre) è stata la diciassettenne torinese Giulia Daniela Soponariu.

"Sono molto felice di rappresentare San Pietro Vernotico a Riccione - afferma Corinne De Mitri - anche se spesso non vengono valorizzati i talenti sampietrani, ma nonostante tutto sono orgogliosa del mio paese".

"Miss reginetta d'Italia è una piccola sfida di bellezza che permette a molte ragazze di divertirsi insieme - conclude - Vorrei fare i miei complimenti al patron Alessio Forgetta per aver ideato un concorso nazionale che dà la possibilità di mettersi in gioco".

Numerosi sono stati anche gli ospiti e gli artisti che si sono esibiti durante gli spettacoli della settimana di Miss reginetta, tra i quali Manuela Arcuri, Sara Croce, Massimo Boldi e Giovanni Cacioppo.