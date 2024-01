Serata delle cover: i Boomdabash tornano a Sanremo

SANREMO - A distanza di cinque anni dalla prima ed unica partecipazione, i Boomdabash tornano a calcare il palco dell'Ariston di Sanremo. Questa volta, però, non nelle vesti di concorrenti bensì di ospiti in occasione della serata delle cover. Il 9 febbraio, infatti, la band si esibirà in un medley per accompagnare la conterranea Alessandra Amoroso.

Si tratta di un'accoppiata vincente se si pensa all'esito di "Mambo salentino": la vecchia collaborazione già in atto nel 2019, proprio pochi mesi dopo l'esperienza del gruppo salentino nella Città dei Fiori.

In quell'occasione i Boomdabash parteciparono al Festival di Sanremo con il brano "Per un milione", raccogliendo un discreto successo grazie all'11esimo posto in classifica. Alessandra Amoroso, invece, pur essendo stata più volte protagonista come ospite della kermesse musicale è al debutto assoluto nel ruolo di concorrente.

Boomdabash: breve biografia della band

I Boomdabash sono un gruppo musicale italiano, di origine salentina, nato tra le province di Brindisi e Lecce. Due componenti, Biggie Bash e Blazon sono originari di Mesagne (Br), Payà di Trepuzzi, mentre Mr. Ketra è di Vasto (Ch).

Il gruppo si è creato come sound system nel 2002 e poi si è evoluto. Vantano prestigiose partecipazioni nei migliori festival reggae d'Europa e d'Italia, tra cui si ricorda il Rototom Sunsplash e l'Arezzo Wave. Nel 2011 è stato pubblicato il secondo album Mad(e) in Italy, trascinato dal singolo Murder che ha consentito ai Boomdabash di vincere sempre nello stesso anno l'MTV New Generation Contest, concorso musicale indetto durante gli Mtv Days.

Il gruppo ha vinto tre edizioni consecutive del Power Hits Estate di RTL 102.5 tra il 2018 e il 2020: la prima con Non ti dico no, in collaborazione con Loredana Bertè, mentre le seguenti con Mambo salentino e Karaoke, entrambe in collaborazione con Alessandra Amoroso.

