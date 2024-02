Una sfilata di alta moda nell'unico castello della Puglia ancora abitato

SAN VITO DEI NORMANNI - Il connubio perfetto tra arte, cultura e moda ha avuto eccezionalmente la possibilità di realizzarsi negli splendidi saloni dello storico castello medievale Dentice di Frasso a San Vito dei Normanni. Le origini dell'antica e blasonata residenza nobiliare risalgono tra il XII e il XVI secolo, unico esempio in Puglia di residenza ancora attualmente abitata dalla famiglia d’origine, i principi Giuliano e Fabrizia Dentice Di Frasso.

Lo stilista di alta moda Roberto Guarducci vi ha presentato la sua capsule collection “Aristocratic Muse”, con le sue iconiche creazioni sartoriali, che comprendono alcuni tra gli abiti più esclusivi e raffinati delle sue precedenti collezioni, che si uniscono in un unico “trait d’union” alle sue ultime ideazioni di opere inedite, valorizzate magistralmente dal maestro dell’arte fotografica di moda Luigi D’Arcangelo.

Con questa capsule Guarducci ha inteso omaggiare gli esclusivi ambienti con le sue muse aristocratiche, rappresentando l’idea di una donna estremamente sofisticata e di gran classe in chiave contemporanea, ritrovando un “sogno di eleganza” senza tempo in un luogo senza tempo.

Le creazioni scelte comprendono abiti dalla linea sobria e dai tessuti preziosi, che rievocano il glamour degli anni ‘30 e ’40, valorizzati da fiori in tinta e da ricami in Jais, cristalli e perle, bordati in piume di cigno e di Marabou, con boa in piume di struzzo.

La bellezza delle indossatrici è stata evidenziata dalla professionalità della make-up artist Elisabetta Tansella mentre le acconciature sono state curate dal noto hair stylist Michele Palmisano e dal suo gruppo Beaute’ che ne hanno valorizzato l’immagine.

