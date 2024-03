Stefano De Martino a Brindisi, fratelli ristoratori lo accolgono per la cena

BRINDISI – Ospite illustre ieri sera (giovedì 29 febbraio) per il ristorante brindisino “Toto & Raf restaurant”, situato in via Lauro. I fratelli Antonio e Raffaele Bartolomucci, titolari dell’attività, hanno infatti accolto il noto conduttore televisivo e ballerino Stefano De Martino. Quest'ultimo, durante le serate di ieri e oggi, è impegnato al Teatro Verdi con il suo spettacolo "Meglio stasera". Per l'occasione ha potuto approfittare della cucina brindisina.

I due ristoratori non sono nuovi alle visite di eccellenza di personaggi noti. Circa un anno fa accadde lo stesso con il comico napoletano Biaggio Izzo in scena con "La strana coppia".

Chi è Stefano De Martino

Nell'ottobre del 1989 è nato a Torre del Greco, Comune compreso nella Città Metropolitana di Napoli, dunque attualmente ha 34 anni. Muove i primi passi nella danza a circa dieci anni. Poi la notorietà arriva nel 2009 dopo aver concorso nel programma televisivo "Amici" di Maria De Filippi. L'anno successivo partecipa nuovamente, questa volta non come alunno ma nelle vesti di ballerino professionista. Si ritrova al centro del gossip a causa di una relazione finita con la cantante salentina Emma Marrone e per il fidanzamento con Belen Rodriguez. Successivamente arriva l'approdo alla conduzione: nel 2019 è impegnato come inviato per "L'isola dei famosi" mentre nel 2019 gli viene affidato il programma "Made in Sud". Ora sta portanto in giro il suo spettacolo nei teatri, "Meglio stasera", da quì l'arrivo a Brindisi.

